Снежный барс Фото: pixabay.com

Видео засняли в долине реки Аргут, где находится участок “Аргут” нацпарка. Ученые проверили видеоловушку во время экспедиции по подсчету численности снежного барса в регионе

В Республике Алтай впервые в объектив камеры попал брачный зов снежного барса. Видео опубликовали в группе Сайлюгемского нацпарка во “ВКонтакте”.

Видеоловушка запечатлела, как во мраке ирбис громко мяукает, совсем как “мартовский кот”, а потом обходит дерево и уходит. Заснять это удалось 30 января, когда у этих кошек начинается гон.

Именно таким истошным криком снежные барсы призывают партнера, ведь в горах звук разносится на много километров. Кроме того, ирбисы оставляют метки на скалах и земле, чтобы показать, где они находятся.

Ранее стало известно, что на Алтае в 2024 году откроют питомник для снежных барсов, где они будут получать необходимое лечение, а также проходить адаптацию для жизни в дикой природе.

Взято отсюда