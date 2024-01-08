На Алтае врач открыл стрельбу из-за громкой музыки

Правоохранители забрали оружие и доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства

В Республике Алтай местный житель схватил оружие и открыл стрельбу из-за громкой музыки, сообщает “Mash Siberia”.

В полицию ночью обратился 39-летний местный житель, который пожаловался на шум в баре в селе Чоя. По словам жителей, недовольным оказался местный врач-нарколог.

Когда участковый подъехал на место то увидел, что мужчина ссорится с посетителями и все снимает на камеру телефона.

В результате, пока шли разборки, сельчанин сходил к себе домой и взял “Сайгу”, а затем вернулся к заведению, где выстрелил в воздух.

Полицейский уговорил мужчину отдать оружие, а после они уехали в отдел.

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Взято отсюда