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На Алтае всё большую популярность набирает китайский язык

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На Алтае всё большую популярность набирает китайский язык

Он уже появился в списке обязательных требований к соискателям на некоторые вакансии. Повышенный интерес эксперты связывают с западными санкциями. Предприятиям, работавшим на европейском сырье и оборудовании, срочно пришлось искать аналоги. И многие обнаружили их на рынке Поднебесной. Поэтому потребовались логисты, маркетологи, снабженцы, знающие китайский. Но в Алтайском крае это актуально пока только для крупных компаний. От того, зачем нужен китайский язык, зависит и методика его изучения, и продолжительность курса. Чтобы освоить всё, нужен минимум год. При условии регулярных занятий – 3-4 раза в неделю, – выполнения домашних заданий и общения с носителями языка. Наверно, поэтому на рынке труда наметилась тенденция, когда кандидаты, уже знающие китайский – специалисты из сферы туризма, например, – осваивают новую профессию. Это гораздо проще!

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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