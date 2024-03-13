На Алтае введен режим ЧС из-за разлива пяти тонн топлива на дороге

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Алтай

Вероятно, собирать разлившееся топливо из почвы придется собственнику попавшего в ДТП грузовика при помощи специального абсорбента. Тем временем на водителя завели уголовное дело

В Кош-Агачском районе Республики Алтай на одном из участков Чуйского тракта ввели режим ЧС. Там опрокинулся следовавший в Монголию бензовоз, на землю вылилось около пяти тонн горючего, сообщает ” Банкфакс “.

Напомним, инцидент произошел днем 12 марта около села Чаган-Узун. 42-летний водитель не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего грузовик опрокинулся.

Водитель получил травму позвоночника и попал в больницу. Тем временем правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело из-за повреждения дорожных сооружений, а местная прокуратура начала проверку.

Дизельное топливо из цистерны разлилось примерно на площади 125 “квадратов”. На ликвидацию последствий направили 32 человека и 13 единиц техники.

Взято отсюда.

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