реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Алтае ввели режим ЧС из-за разлива горючего

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Алтае ввели режим ЧС из-за разлива горючего

На одном из участков Чуйского тракта опрокинулся бензовоз

На одном из участков Чуйского тракта в Кош-Агачском районе ввели режим ЧС после того, как там опрокинулся бензовоз, следовавший в Монголию, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУ МЧС России. Собирать топливо, возможно, придется собственнику грузовика.

Установлено, что авария произошла 12 марта около 11:50 рядом с селом Чаган-Узун Кош-Агачского района. 42-летний водитель за рулем бензовоза Sitrak С7Н не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение, из-за чего грузовик опрокинулся. В результате на дорогу вылилось дизельное топливо из цистерны. Водителя доставили в больницу с травмой позвоночника.

Правоохранители возбудили в отношении водителя дело по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). Одновременно прокуратура Республики Алтай начала проверку в связи с аварией.

Судя по видеозаписям, топливо разлилось ориентировочно на площади 125 кв. м. В связи с этим в Кош-Агачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, который затрагивает участок Чуйского тракта.

яндекс погода , погода в самаре ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Увидел, что жив, и еще девять раз ударил ножом»: подробности расправы над таксистом в Барнауле

«Увидел, что жив, и еще девять раз ударил ножом»:…

Жена погибшего рассказала, что это третья судимость нападавшего 12 марта…

58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

БПЛА атакуют российские регионы второй день подряд 13 марта 2024,…

Уроки отменят? Как будут работать школы Алтайского края во время выборов

Уроки отменят? Как будут работать школы Алтайского края во…

В Минобразования края объяснили, как ученики проведут дни голосования 13…

«Ну что, девчата, по маленькой?»: как живет звезда «Фабрики звезд» Елена Кукарская и куда она пропала

«Ну что, девчата, по маленькой?»: как живет звезда «Фабрики…

Она запомнилась зрителям неуемной энергией и очаровательной улыбкой 13 марта…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp