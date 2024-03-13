На Алтае ввели режим ЧС из-за разлива горючего

На одном из участков Чуйского тракта опрокинулся бензовоз

На одном из участков Чуйского тракта в Кош-Агачском районе ввели режим ЧС после того, как там опрокинулся бензовоз, следовавший в Монголию, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУ МЧС России. Собирать топливо, возможно, придется собственнику грузовика.

Установлено, что авария произошла 12 марта около 11:50 рядом с селом Чаган-Узун Кош-Агачского района. 42-летний водитель за рулем бензовоза Sitrak С7Н не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение, из-за чего грузовик опрокинулся. В результате на дорогу вылилось дизельное топливо из цистерны. Водителя доставили в больницу с травмой позвоночника.

Правоохранители возбудили в отношении водителя дело по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). Одновременно прокуратура Республики Алтай начала проверку в связи с аварией.

Судя по видеозаписям, топливо разлилось ориентировочно на площади 125 кв. м. В связи с этим в Кош-Агачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, который затрагивает участок Чуйского тракта.

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Взято отсюда