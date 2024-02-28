На Алтае вынесли приговор 77-летнему мужчине за надругательство над женой

Пожилого мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы

В Горно-Алтайске пожилая супруга написала заявление в полицию на своего мужа за принуждение к интиму, сообщает “КП-Барнаул”.

Летом прошлого года 77-летний мужчина выпил и начал принуждать свою жену к выполнению “супружеского долга”. Услышав отказ, он решил добиться желаемого грубой силой.

По словам людей, знакомых с ситуацией, пара прожила вместе больше 50 лет. Примерно 15 лет назад мужчина, “утратив мужскую силу”, начал выпивать. В нетрезвом состоянии пожилой супруг заставлял жену ублажать его различными способами. Женщина все годы терпела и прощала. В этот раз ситуация перешла все границы допустимого: дошло до избиения и угрозы жизни. В итоге пришлось написать заявление в полицию.

Во время следствия и суда мужчина отказался говорить о случившемся и, по сути, свою вину не признал. Суд с учетом собранных по уголовному делу доказательств признал его виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

погода на 3 дня , погода дня гисметео ,

Взято отсюда