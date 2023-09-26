На Алтае задержали чиновника минэкономразвития и его возможных сообщников

ФСБ Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Чиновника уже уволили с гражданской службы в связи с утратой доверия. Силовики, по имеющейся информации, задержали и его сообщников

Силовики задержали начальника отдела министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай и нескольких его сообщников, сообщают “Новости Горного Алтая” в Telegram.

Среди задержанных, по данным ФСБ, несколько сотрудников полиции и руководитель коммерческой организации. Они якобы получили от предпринимателя взятку в сумме 8 млн рублей за беспрепятственное оформление документов по выкупу земельного участка в собственность.

По сведениям издания, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанного госслужащего уволил в связи с утратой доверия, заявили в региональном правительстве.

Ранее бывшего главу Улаганского района Республики Алтай Никиту Санина приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за совершение должностных преступлений и угрозу убийством представителя власти.