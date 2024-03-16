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На Алтае задержали женщину, пытавшуюся вылить зеленку в урну для бюллетеней, — видео

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Следователи возбудили уголовное дело

16 марта 2024, 20:30146Написать комментарий

На Алтае задержали женщину, пытавшуюся вылить зеленку в урну для бюллетеней, — видео

16 марта в Майминском районе Республики Алтай женщина пыталась вылить раствор зеленки с керосином в урну для бюллетеней. Осуществить запланированное не вышло — действие предотвратили члены избирательной комиссии и полицейские. Пресс-служба регионального следкома опубликовала видео с места преступления.

Судя по опубликованным кадрам, женщина принесла раствор в обычной пластиковой бутылке. Часть зеленки с керосином оказалась на полу возле избирательной урны.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба СК по Республике Алтай

Женщину задержали: сейчас ее допрашивают следователи. По признакам преступления по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) возбуждено уголовное дело.

Трехдневные выборы президента начались 15 марта. В списке четыре кандидата: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец). К завершению первого дня явка на выборы составила 35%. Подробнее о том, как проходит голосование, можно прочитать в дайджесте.

Взято Источник
17.03.2024

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На Алтае задержали женщину, пытавшуюся вылить зеленку в урну для бюллетеней, — видео

На Алтае задержали женщину, пытавшуюся вылить зеленку в урну…

Следователи возбудили уголовное дело 16 марта 2024, 20:30146Написать комментарий 16…

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