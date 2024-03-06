Мужчина получил 45 взысканий за нарушение дисциплины

6 марта 2024, 15:25146Написать комментарий

Осужденный из Алтайского края зашил себе рот обычными нитками и иглой в знак протеста. Ранее он жаловался сотрудникам на условия в одиночной камере.

В пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю NGS22.RU рассказали подробности инцидента. В ведомстве уточнили, что мужчина отбывает наказание за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Осужденный получил 45 взысканий за нарушение дисциплины и «признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания».

Сейчас мужчина находится в одиночной камере. Звонить родным ему разрешено только в исключительном случае. Медики осмотрели осужденного и оценили его состояние как удовлетворительное.

— В ходе проверок учреждения УФСИН России по Алтайскому краю сотрудниками Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора санитарно-техническое состояние помещений камерного типа признано удовлетворительным, следов жизнедеятельности грызунов не выявлялось, — заключили в пресс-службе ведомства.

NGS22.RU связался с адвокатом заключенного, но она от комментариев отказалась.

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Взято Источник

06.03.2024