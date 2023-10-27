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На Алтае засняли медведицу с медвежатами редкого окраса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Медведи на Алтае Фото: vk.com/parkaltai

По словам ученых, эти животные очень похожи друг на друга и в отличие от снежных барсов с индивидуальным окрасом, их сложно различать

В Республике Алтай в объектив видеоловушки попали медведи сайлюгемской группировки. Об этом сообщили в группе Сайлюгемского нацпарка во “ВКонтакте”.

Камере удалось заснять медведицу с подросшими детенышами. Звери ходили по почти голым скалам и пытались что-то раскопать в земле.

Ученые отмечают, что медведи, которые обитают на хребте Сайлюгем, изолированы от остальных косолапых, населяющих регион. По сравнению со своими родственниками их шесть более светлая, а когти имеют белый оттенок.

“Несколько лет назад медведей сайлюгемской группировки считали исчезнувшими, но вдруг медвежонок, которого назвали Сайли, заглянул в объектив фотоловушки. А позже еще несколько медведей”, – сотрудники нацпарка.

Ранее на Алтае засняли котенка снежного барса, который сломал видеоловушку. “Преступление” успела уловить вторая камера.

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