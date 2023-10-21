Оружие Фото: pixabay.com

Конфликт между мужчинами случился, когда они отмечали встречу. Пострадавший рукой ударил хозяина стоянки, а тот схватился за оружие

В Кош-Агачском районе в больницу доставили 31-летнего местного жителя с огнестрельным ранением плеча, сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай в Telegram-канале.

По словам пациента, его ранил 36-летний знакомый, в которому он со своими друзьями приехал на животноводческую стоянку.

Компания решили отпраздновать встречу, однако во время застолья мужчины поссорились. В какой-то момент потерпевший, не сдержав эмоций, ударил хозяина стоянки рукой по голове, и вышел на улицу.

После этого подозреваемый взял ружье, и, выйдя из дома, выстрелил в обидчика, попав ему в плечо.

Товарищи на автомобиле отвезли своего раненого друга до ближайшего населенного пункта, где передали его медикам скорой помощи.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в отделение, где он признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия).

Ранее стало известно, что в пьяный житель Алтайского края расстрелял палатку с людьми в Горном Алтае. Один из мужчин получил сквозное ранение в руку.

Источник

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