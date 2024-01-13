Метели Фото: pixabay.com

Днем в воскресенье по краю будет наблюдаться плюсовая температура, а в ночь на понедельник резко снова вернется зима за -20

В Алтайском крае днем 14 и ночью 15 января ожидаются осадки и резкое похолодание, предупредили синоптики краевого ЦГМС.

В регион придет мокрый снег с дождем, переходящий в снег, возможны метели, на дорогах будет гололед и снежные заносы. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 30 м/с.

Днем 14-го числа по краю еще может быть до +6 градусов. Похолодание ожидается ночью 15 января. Температура составит -13…-18 градусов, местами до -23. В дневные часы будет -11…-16 градусов, местами до -21. Преимущественно без осадков, но юго-востоку небольшой снег и метели. В столице края в этот день синоптики обещают -17…-19 градусов, без осадков.

Краевая Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, в частности скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

Ранее физик объяснила январские грозы и молнии в Алтайском крае.

Взято отсюда