ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с переворотом

12 января в 09.30 на 52-м км автодороги Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном в Калманском районе произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в ГАИ Алтайского края.

По данным полиции, 52-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь со стороны Алейска в направлении Барнаула, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с УАЗ “Патриот” под управлением 30-летнего мужчины. От удара УАЗ съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ края выясняют все обстоятельства произошедшего.

Взято отсюда