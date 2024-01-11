Авария в Алтайском крае Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Очевидцы рассказали, что ветер дул с такой силой, что сносил все на своем пути. Кроме того, дороги покрыл сильный гололед
Ночью 11 января в Алтайском крае грузовая машина попала в ДТП, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.
По словам очевидца, авария случилась возле пограничного пункта пропуска “Веселоярск” на границе с Казахстаном. Фура слетела с проезжей части в кювет.
“Гололед страшный. Начал тормозить, вроде пустой, и ветром на глазах у пограничников стащило туда”, – рассказал он.
Автомобилистов предупреждают о сильном гололеде после ночного дождя и призывают быть аккуратными на дорогах.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае ночью автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе. Авария случилась на маршруте Кемерово – Горно-Алтайск.
Взято отсюда