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На алтайской трассе очередная авария с опрокидыванием: на этот раз в кювет угодил внедорожник

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Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства

На алтайской трассе очередная авария с опрокидыванием: на этот раз в кювет угодил внедорожник

На трассе А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном» в Калманском районе упал в кювет внедорожник. За рулем был 30-летний мужчина. Уазик не выдержал столкновения с «Тойотой», которая вылетела на встречку.

Первые кадры с места ДТП появились в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». В аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, сказали NGS22.RU в пресс-службе ведомства.

Недавно в массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина. Столкнулись две легковушки и грузовик. Один из водителей госпитализирован. Подробнее о случившемся — здесь.

Ранее в краевой столице грузовик переехал восьмилетнего ребенка. Он в реанимации с тяжелой сочетанной травмой. Все подробности — в материале по ссылке.

В другом ДТП, на трассе у села Плешково, две женщины погибли до приезда скорой. Им было 32 года и 55 лет. Кроме того, пятеро детей получили травмы. Всё, что известно о трагедии, а также видео с места происшествия — тут.

Взято Источник
13.01.2024

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