На Алтайской трассе ограничили движение автотранспорта из-за метели

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Временное ограничение движения связано с порывистом ветром до 20 м/c, отсутствием видимости, снегом и метелью. Движение закрыто с 7.30 по местному времени

По данным Алтайавтодора с 07.30 по местному времени введено ограничение для всех видов транспорта на дороге регионального значения К-03 на участке от Змеиногорска до Рубцовска.

Причиной ограничения движения стал порывистый ветер до 20 м/с, отсутствие видимости, снег и метель.

ГУ МЧС по Алтайскому краю обратилось к водителям с просьбой воздержаться от поездок, не покидать свои населенные пункты, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

В ведомстве напомнили, что по информации синоптиков, в Алтайском крае 8-9 января ожидается усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Взято отсюда.

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