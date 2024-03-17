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На алтайской трассе перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие

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На месте потребовалась помощь спасателей

17 марта 2024, 15:0545Написать комментарий

На алтайской трассе перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие

17 марта на трассе Чемкент — Новосибирск в районе села Гришковка произошло ДТП. 56-летний водитель рейсового автобуса не справился с управлением и слетел с трассы. Автобус перевернулся, там находились 54 пассажира. Трое из них — дети, сообщает ГИБДД по региону в телеграм-канале

Как пишет официальный телеграм-канал МЧС по Алтайскому краю, в аварии пострадали семь взрослых. Шесть человек получили ушибы. Одного пассажира госпитализировали в больницу Славгорода.

Спасатели и сотрудники ГИБДД отбуксировали автобус на трассу. На нем в Казахстан поехали только водители. Для пассажиров приехал другой транспорт, он направился дальше по маршруту — в Новосибирск.

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Взято Источник
17.03.2024

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