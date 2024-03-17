На алтайской трассе перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

По факту аварии назначена проверка

17 марта в Алтайском крае в Немецком национальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие, перевернулся рейсовый автобус, сообщает МЧС региона.

Авария случилась около 8:30 часов на 204 км автодороги К-08 Крутиха – граница с Республикой Казахстан водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны Славгорода в направлении Новосибирска, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание.

В автобусе находилось 56 человек (2 из которых водители), 54 пассажира из них три ребенка. Всего пострадало семь человек.

Все осмотрены сотрудниками скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода.

Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено. Пожарно-спасательными подразделениями автобус стабилизирован. Техника исправна. Водители самостоятельно выдвигаются на данном автобусе в Казахстан.

Пассажирам предоставлен автобус для доставки к месту следования.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.

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Взято отсюда