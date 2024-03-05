реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На алтайской трассе поймали курьера с крупной партией наркотиков

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На алтайской трассе поймали курьера с крупной партией наркотиков

Наркотики Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Задержанный, как рассказали в ФСБ оказался межрегиональным наркокурьером, который перевозил партию наркотиков для распространения в Барнауле

В Алтайском крае задержали 31-летнего жителя Красноярского края, который перевозил крупную партию наркотиков, сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, наркокурьера поймали на трассе. В машине у него обнаружили 6,5 кг запрещенных веществ: около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша, которые он вез из Новосибирска.

Сотрудники ФСБ установили, что курьер представляет наркоканал особо крупных поставок, который работает в нескольких регионах. После этого в тайниках Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Кемерово изъяли партию наркотических средств.

Правоохранители возбудили против курьера уголовное дело по статье 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Мужчина признал свою вину. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее стало известно, что в Рубцовске задержали начальника “антинаркотического” отдела полиции. Его подозревают в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

Захарова требует “выдворить” послов ЕС: “Что они забыли в России?”

 |  06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Мария Захарова, официальный представитель МИД России,…

Узнать больше

Последняя “опухоль” на пути к миллионнику: Приднестровье ждёт “гостей” с автоматами

 |  06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Если придерживаться городских легенд, то…

Узнать больше

Стоп войне на Украине зависит только от одного человека: Орбан обсудит с Трампом ключевые вопросы

 |  06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Главы государств планируют решить проблему восстановления…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp