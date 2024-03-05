Наркотики Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Задержанный, как рассказали в ФСБ оказался межрегиональным наркокурьером, который перевозил партию наркотиков для распространения в Барнауле

В Алтайском крае задержали 31-летнего жителя Красноярского края, который перевозил крупную партию наркотиков, сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, наркокурьера поймали на трассе. В машине у него обнаружили 6,5 кг запрещенных веществ: около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша, которые он вез из Новосибирска.

Сотрудники ФСБ установили, что курьер представляет наркоканал особо крупных поставок, который работает в нескольких регионах. После этого в тайниках Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Кемерово изъяли партию наркотических средств.

Правоохранители возбудили против курьера уголовное дело по статье 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Мужчина признал свою вину. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее стало известно, что в Рубцовске задержали начальника “антинаркотического” отдела полиции. Его подозревают в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Взято отсюда