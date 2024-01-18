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На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

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Карета слетела в кювет

На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

Сегодня, 18 января, на трассе Славгород — Хабары карета скорой слетела в кювет. Об этом пишет издание «Новое время».

Водитель скорой рассказал, что пытался удержать карету на дороге, когда легковушка выехала навстречу, но не вышло. Скорая ехала к пациенту в село Подсосново в Немецком районе. Из кювета карету доставали спецтехникой.

В машине было два фельдшера. Ни они, ни водитель не пострадали. Редакция NGS22.RU обратилась за комментарием в ГИБДД по краю. В ведомстве ответили, что у них нет информации по инциденту.

Взято Источник
18.01.2024

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