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На Алтайской трассе смертельное ДТП — фото и видео с места жуткой аварии

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В Троицком районе Чуйского тракта столкнулись легковушки

На Алтайской трассе смертельное ДТП — фото и видео с места жуткой аварии

Сегодня, 23 января, на Чуйском тракте в Троицком районе в лобовом столкновении погибли три человека. От сильного удара одну машину выкинуло в кювет. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария произошла на 276-м км автомобильной дороги Р-256:

— В районе с. Гордеевка произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение транспортных средств, в результате которого 3 человека погибли и 1 получил травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

Кадры с места ДТП ужасают: по всей проезжей части разбросаны обломки авто, из одной легковушки на дорогу вытекла неизвестная жидкость, а вторая машина в плачевном состоянии оказалась в сугробе. Видео очевидца опубликовал телеграм-канал «В курсе 22».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «В курсе 22» / T.me

Личность погибшего еще не установлена. На месте работают сотрудники полиции.

Взято Источник
23.01.2024

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