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На алтайской трассе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

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Машины улетели в кювет по разные стороны дороги

На алтайской трассе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

На алтайской трассе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Сегодня на трассе в районе села Луговского произошла серьезная авария, в которой столкнулись три автомобиля. Четыре человека пострадали, их осматривают медики.

Судя по фото, которые публикует пресс-служба алтайской прокуратуры, самые тяжелые повреждения получила белая праворульная иномарка — из-за них невозможно даже опознать модель. Также в кювет по разные стороны дороги улетели кроссовер, легковушка и фура.

Главный прокурор региона Антон Герман поручил выяснить обстоятельства ДТП, а также проверить состояние дорожного полотна и правильность нанесенной разметки на участке аварии.

Взято Источник
28.12.2023

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