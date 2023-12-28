На алтайской трассе столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Машины улетели в кювет по разные стороны дороги

Сегодня на трассе в районе села Луговского произошла серьезная авария, в которой столкнулись три автомобиля. Четыре человека пострадали, их осматривают медики.

Судя по фото, которые публикует пресс-служба алтайской прокуратуры, самые тяжелые повреждения получила белая праворульная иномарка — из-за них невозможно даже опознать модель. Также в кювет по разные стороны дороги улетели кроссовер, легковушка и фура.

Главный прокурор региона Антон Герман поручил выяснить обстоятельства ДТП, а также проверить состояние дорожного полотна и правильность нанесенной разметки на участке аварии.

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28.12.2023