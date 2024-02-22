Инспектор ДПС. Полиция. Фото: Анна Меньшикова

Мужчина стоял позади автомобиля, когда в тот врезался Nissan. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи

В Алтайском крае Nissan Patrol протаранил УАЗ на трассе Алтай – Кузбасс, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась 22 февраля около 11.52 в Тальменском районе. 41-летний водитель внедорожника при выезде с трассы Алтай – Кузбасс на Чуйский тракт врезался в стоящий УАЗ. После этого отечественный автомобиль откинуло на 32-летнего мужчину, который был позади машины.

В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир УАЗ получили различные травмы. Пострадала также пассажирка Nissan.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства.

Ранее в Калманском районе в ДТП погиб водитель JAC J7.

Взято отсюда