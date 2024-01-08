Какие трассы закрыты для проезда из-за непогоды в Алтайском крае Фото: vk.com/barneos22

Временное ограничение движения связано с порывистом ветром до 25 м/c, отсутствием видимости, снегом и метелью. Движение закрыто с 19.00 по местному времени

В Гоставтоинспекции Алтайского края сообщили о временном ограничении движения для всех видов транспорта на автодороге К-09 от села Курья до границы с Республикой Казахстан (64 – 142 км).

Причиной ограничения движения стал порывистый ветер до 25 м/с, отсутствие видимости, снег и метель.

Ранее в ГУ МЧС по Алтайскому краю обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок, не покидать свои населенные пункты, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

В ведомстве напомнили, что по информации синоптиков, в Алтайском крае 8-9 января ожидается усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Взято отсюда