На алтайском предприятии “Антипинское” увеличили выработку в три раза

Фото: ackr22.ru

Следующие 2,5 года предприятие будет заниматься тиражированием инструментов нацпроекта на другие участки. Кроме того, уже составлен план работ до конца 2026 года

На алтайском свиноводческом предприятии “Антипинское” подвели итоги шести месяцев реализации нацпроекта “Производительность труда”. В качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления пельменей ручной лепки, сообщает АЦКР .

На старте проекта рабочая группа выявила 33 проблемы, которые снижали эффективность производственного участка. По словам руководителя по направлению “Оптимизация потоков” Павла Белкина, применение инструментов бережливого производства позволило сократить время протекания процесса на 16%, а выработку увеличить в 3 раза. Также составлен план работ до конца 2026 года, который позволит ежегодно увеличивать производительность труда на 5%.

Генеральный директор предприятия Николай Коваленко наградил самых активных участников рабочей группы ценными подарками. Он отметил, что очень важной частью процесса перестроения производственной системы является командная работа.

“Полагаю, что нам удалось достичь хороших показателей по проекту благодаря вкладу каждого сотрудника в общее дело. Следующим этапом работы станет тиражирование полученных знаний на другие производственные процессы. Сохранив такую же вовлеченность сотрудников, мы обязательно успешно решим все поставленные задачи“, – сказал он.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Участниками нацпроекта становятся компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

Взято отсюда.

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