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На Алтайский край обрушатся сильный ветер, метели и дождь

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07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. По данным синоптиков в Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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