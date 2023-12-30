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На Барнаул обрушилась снежная буря. Видео

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Непогода задержится в Алтайском крае до Нового года

На Барнаул обрушилась снежная буря. Видео

Фото: amic.ru

30 декабря на Барнаул обрушился мощный снегопад, из-за которого видимость на улице стала практически нулевой. Сопровождалось явление сильным порывистым ветром, который пришел в регион накануне вечером.

В то же время водители сообщают, что за городом ситуация лучше: на дорогах в сторону Павловска и Новоалтайска ветер есть, но без снега и местами даже ясно.

Добавим, что о перекрытии трасс на момент публикации заметки в краевом Минтрансе и Алтайавтодоре не объявляли.

Ранее в МЧС региона рассказывали, что сильный ветер с осадками продлится до первой половины ночи 1 января. Непогода будет сопровождаться дождем, снегом и сильной гололедицей.

Горняк22

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