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На барнаульском перекрестке 18 января отключат светофор

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Это связано с плановыми работами на сетях

На барнаульском перекрестке 18 января отключат светофор

Фото: barnaul.org

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в четверг, 18 января, в Барнауле отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Регулирующее устройство будет отключено на три часа – с 09:00 до 12:00.

Водителей и пешеходов просят сохранять внимание на указанном участке дороги, соблюдать требования знаков и правила дорожного движения.

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