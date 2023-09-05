На Барнаульском заводе котельного оборудования рассказали об участии в нацпроекте

Там подвели итоги шести месяцев оптимизации

НПО “Барнаульский завод котельного оборудования” / Фото: Алтайский центр кластерного развития

На ООО “НПО “Барнаульский завод котельного оборудования” 24 августа 2023 года провели день информирования. Мероприятие было посвящено достигнутым результатам по итогам первого полугодия участия предприятия в нацпроекте “Производительность труда”, а также в честь перехода на этап тиражирования и совершенствования полученного опыта.

В день информирования:

провели презентацию достигнутых результатов по итогам оптимизации пилотного потока;

продемонстрировали результаты, которых достигли непосредственно на производстве.

Помимо коллектива предприятия, участие также приняли эксперты регионального центра компетенций (РЦК) и представители Минэкономразвития Алтайского края.

В ходе совещания директор по производству, руководитель программы от предприятия Роман Радионов рассказал и показал, что было сделано за первые шесть месяцев участия предприятия в национальном проекте, акцентировав внимание на ключевых моментах и полученных результатах.

А именно на момент закрытия проекта на оптимизируемом потоке “Оптимизация процесса производства коллекторов и пароохладителей” удалось:

сократить время протекания процесса на 42,7%;

снизить незавершенное производство на 27%;

увеличить выработку на 18,1%.

Также особое внимание было уделено инструментам, выводящим общую культуру производства на более высокий уровень, среди них были: система 5С, внедренный производственный анализ и другие.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к проекту и пожелал дальнейшего успеха в развитии компании. “Уверен, что проект стал для сотрудников НПО “БЗКО” полезным и интересным опытом, который поможет им развиваться и достигать новых высот в своей профессиональной деятельности”, – отметил руководитель проекта РЦК Константин Трегуб.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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