На барнаульского водителя, сбившего ребенка, завели уголовное дело

11 января в Барнауле на улице Попова водитель КАМАЗа сбил 8-летнего мальчика. Эта история не осталась без внимания и получила продолжение.

Напомним, что жуткий инцидент произошел в 18:51 в районе дома 188/1. Водитель 1959 года рождения, будучи за рулем грузовика, двигаясь по улице Попова от Павловского тракта, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы, госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

В отношении водителя было составлено пять административных протоколов и возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда.

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