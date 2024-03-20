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На Барнаульской нефтебазе состоялись комплексные учения

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На Барнаульской нефтебазе состоялись комплексные учения

На Барнаульской нефтебазе состоялись комплексные учения

На Барнаульской нефтебазе состоялись комплексные учения

На Барнаульской нефтебазе состоялись комплексные учения

19 марта 2024 года на территории Барнаульской нефтебазы «Газпромнефть-Терминала» проведены комплексные учения с участием главного управления МЧС России по Алтайскому краю, территориальных управлений Росприроднадзора, Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Управления по делам ГОЧС г. Барнаула.

По сценарию учений на объекте произошло разрушение резервуара с нефтепродуктом и последующий разлив топлива. Участники отработали действия по оперативному оповещению и эвакуации персонала объекта, схему взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями и профессиональным аварийно-спасательным формированием (ПАСФ), провели мероприятия по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродукта. Для этого были задействованы более 30 человек, а также 6 единиц специальной техники.

По результатам учений подтверждена готовность Барнаульской нефтебазы «Газпромнефть-Терминала» к действиям по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов, а также даны рекомендации по дальнейшему развитию программ подготовки персонала объекта к оперативному реагированию и эффективному межведомственному взаимодействию.

Взято отсюда

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