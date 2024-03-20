19 марта 2024 года на территории Барнаульской нефтебазы «Газпромнефть-Терминала» проведены комплексные учения с участием главного управления МЧС России по Алтайскому краю, территориальных управлений Росприроднадзора, Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Управления по делам ГОЧС г. Барнаула.

По сценарию учений на объекте произошло разрушение резервуара с нефтепродуктом и последующий разлив топлива. Участники отработали действия по оперативному оповещению и эвакуации персонала объекта, схему взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями и профессиональным аварийно-спасательным формированием (ПАСФ), провели мероприятия по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродукта. Для этого были задействованы более 30 человек, а также 6 единиц специальной техники.

По результатам учений подтверждена готовность Барнаульской нефтебазы «Газпромнефть-Терминала» к действиям по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов, а также даны рекомендации по дальнейшему развитию программ подготовки персонала объекта к оперативному реагированию и эффективному межведомственному взаимодействию.

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