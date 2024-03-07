На барнаульском предприятии знают, как компенсировать затраты на модернизацию оборудования

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Благодаря участию в нацпроекте и обращению к господдержке в НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» за прошедший год увеличили производительность до 50%.

Предприятие проектирует и производит котлы и запчасти к ним для большой и малой энергетики.

Алтайские предприниматели в прошлом году получили 400 миллионов рублей на субсидирование части затрат, связанных с обновлением оборудования. Одно из самых дорогостоящих и востребованных у барнаульских предприятий приобретений — станки для лазерной резки металла. Их стоимость исчисляется десятками миллионов рублей, но благодаря господдержке можно возместить до 40% затрат.

В прошлом году такие станки приобрели Завод пищевого машиностроения, ООО «Аргентум», а также Барнаульский завод котельного оборудования, который на автоматизированном комплексе лазерной резки изготавливают воздухоподогреватели. Если раньше данное оборудование сверлили на радиально-сверлильных станках, то сейчас режут на новом станке, что в два раза увеличило выпуск продукции.

Обновление оборудования повлекло за собой увеличение штата. В прошлом году дополнительно приняли 25 человек, в этом году штат пополнился еще 11 сотрудниками.

— Станочника на данный станок обучили в сторонней организации, затем он обучил других, — пояснил директор по производству Роман Родионов. — На предприятии давно действует система наставничества, при желании любой сотрудник может повышать квалификацию и расти.

Барнаульский завод котельного оборудования занимается разработкой собственных котлов, как водогрейных, так и паровых. Есть патенты на данное оборудование. Также компания производит реконструкцию действующих котлов и осуществляет разработку нестандартного оборудования для сжигания сложных видов топлива, утилизации отходов.

Повышение эффективности до 50% по некоторым видам продукции БЗПО связано не только из-за использования современного оборудования, но и благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Причём результатов добились практически без вложений, а лишь благодаря оптимизации рабочего места и других инструментов бережливого производства.

— В качестве пилотного потока выбран участок по выпуску коллекторов и пароохладителей, — пояснил Роман Родионов. — Начали с того, что просто навели порядок и убрали лишнее, почти половину станков поменяли местами, что позволило сократить время протекания производственного процесса. Оптимизировали рабочие места по системе 5С. Мы сами удивились, как все эти мелочи сказываются на результатах. На момент закрытия проекта на пилотном потоке удалось на 42,7% сократить время протекания процесса, на 27% снизить незавершенное производство и на 18,1% увеличить выработку.

Теперь полученные навыки предприятие внедряет самостоятельно на других производственных потоках.

Продолжится в этом году поддержка бизнеса и в рамках другого нацпроекта — «Малое и среднее предпринимательство» и региональных программ. Как сообщила врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева, в 2024 году планируется реализация всех мероприятий региональной госпрограммы, в которую включены структурные элементы нацпроекта — на их финансирование предусмотрено 982,3 млн рублей.

Источник: по материалам портала «Вечерний Барнаул».

Взято отсюда.

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