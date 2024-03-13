Лебеди в поселке Молодежный Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Причину гибели птиц установят специалисты. Не исключено, что лебеди могли умереть из-за болезни или просто пришло их время

В бийском поселке Молодежный на берегу Бии нашли трех мертвых лебедей-кликунов, пишет “Бийский рабочий”.

По словам общественницы Ольгы Корначенко, погибших птиц увезли на экспертизу. Внешних увечий на них нет, как и признаков истощения. Как одна из версий – птичий грипп.

Ольга Корначенко подчеркнула, что падеж – это обычное явление. Смерть птицы случается как по старости, так и в ряде несчастных случаев или по болезни.

В случае если мазок на экспертизе покажет птичий грипп, ситуация сложится не очень хорошо, так как вакцины нет. Но уже близится период, когда лебеди должны покинуть Молодежный. На Бии они обосновались еще в начале ноября прошлого года.

Взято отсюда