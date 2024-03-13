реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На берегу Бии обнаружили трех мертвых лебедей-кликунов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На берегу Бии обнаружили трех мертвых лебедей-кликунов

Лебеди в поселке Молодежный Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Причину гибели птиц установят специалисты. Не исключено, что лебеди могли умереть из-за болезни или просто пришло их время

В бийском поселке Молодежный на берегу Бии нашли трех мертвых лебедей-кликунов, пишет “Бийский рабочий”.

По словам общественницы Ольгы Корначенко, погибших птиц увезли на экспертизу. Внешних увечий на них нет, как и признаков истощения. Как одна из версий – птичий грипп.

Ольга Корначенко подчеркнула, что падеж – это обычное явление. Смерть птицы случается как по старости, так и в ряде несчастных случаев или по болезни.

В случае если мазок на экспертизе покажет птичий грипп, ситуация сложится не очень хорошо, так как вакцины нет. Но уже близится период, когда лебеди должны покинуть Молодежный. На Бии они обосновались еще в начале ноября прошлого года.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Увидел, что жив, и еще девять раз ударил ножом»: подробности расправы над таксистом в Барнауле

«Увидел, что жив, и еще девять раз ударил ножом»:…

Жена погибшего рассказала, что это третья судимость нападавшего 12 марта…

58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

БПЛА атакуют российские регионы второй день подряд 13 марта 2024,…

Уроки отменят? Как будут работать школы Алтайского края во время выборов

Уроки отменят? Как будут работать школы Алтайского края во…

В Минобразования края объяснили, как ученики проведут дни голосования 13…

«Ну что, девчата, по маленькой?»: как живет звезда «Фабрики звезд» Елена Кукарская и куда она пропала

«Ну что, девчата, по маленькой?»: как живет звезда «Фабрики…

Она запомнилась зрителям неуемной энергией и очаровательной улыбкой 13 марта…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp