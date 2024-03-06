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На Бийском олеумном заводе появился новый руководитель

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На Бийском олеумном заводе появился новый руководитель

Бийский олеумный завод Фото: fkpboz.ru

Стало известно, что с приходом нового руководителя часть уволившихся работников уже получили предложение вернуться на БОЗ

После ухода директора Бийского олеумного завода Петра Переведенцева на предприятии появился новый руководитель. По данным “Бийского рабочего”, им стал Руслан Пелипенко.

По сведениям издания, новый директор ранее был заместителем директора Казанского государственного казенного порохового завода, где занимался коммерческими вопросами.

С приходом нового руководителя на заводе якобы обсуждают возвращение специалистов, ранее работавших на предприятии.

Напомним, что Петр Переведенцев был гендиректором завода в 2008–2012 годах. Ему удалось вернуть на БОЗ многих специалистов, которые входили в его команду во время прошлого периода руководства. При этом часть команды осталась со времен руководства заводом Максима Крючкова, который был назначен в 2014 году.

Бийский олеумный завод – одно из ведущих предприятий российской промышленности. В 2020 году потерял самостоятельный статус и стал подразделением Завода им. Я.М. Свердлова, расположенного в Нижегородской области и принадлежащего государству.

Взято отсюда

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