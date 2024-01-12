Древнерусские и восточные традиции и красота живой природы: пейзажи Николая Рериха знает весь мир. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося художника, мыслителя и путешественника

Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России. Рассказываем, какие мероприятия, посвященные юбилею известного художника и общественного деятеля, пройдут в нашем регионе.

С Алтаем творец связан прочно: в 20-е годы прошлого столетия он отправился в экспедицию по Центральной Азии исследовать малодоступные районы и искать волшебную страну Беловодье. За пять лет художник преодолел 25 тысяч километров – путь его проходил через алтайские города и села.

В честь 150-летия со дня рождения Рериха по всей стране состоятся памятные мероприятия. Они пройдут в два этапа: первый устроят в апреле, а второй – в октябре.

“13 апреля здесь в ГМИЛИКе откроют выставку культурных ценностей и самым привлекательным для широкого зрителя станет выставка подлинных работ Рериха из московского Музея Востока. Более 90 работ представят, соответственно, на площадке музея “Город, в зале на Льва Толстого”, – рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В апреле также запланирована научная конференция, концертная программа и классные часы во всех школах региона, на которых детей познакомят с многогранной личностью Николая Рериха. Не менее насыщенной будет и октябрьская программа.

Кружки, шоперы, шапки, ручки, наклейки, блокноты: дизайнеры разработали фирменную символику Года Рериха. Сувенирная продукция представлена в ярких сочных цветах – в цветовой палитре художника.

“В образное решение вошли его безусловно картины, преимущественно, конечно, пейзажные работы, которые включают изображения Алтая, Тибета, горные массивы, сама графика основана именно на этих достаточно грубых романных линиях горных пейзажей”, – отметил креативный директор дизайн-бюро Роман Новожилов.

Сувенирную продукцию жители края смогут приобрести уже весной: на празднике “Цветение маральника”.

В Барнауле установят памятный знак, посвященный 150-летию известного мыслителя.

“Среди планов городской администрации – это возведение арт-объекта, посвященному 150-летию Рериха. На территории приречного сквера, в местах, где сам Рерих был, сейчас идет разработка скульптуры из природных материалов и камней”, – поделился директор ГМИЛИКА Игорь Коротков.

На Бирюзовой Катуни сейчас продолжают обустраивать парк, посвященный Николаю Рериху. Здесь оборудуют пешеходные зоны, скамейки и тематические стенды. В туристско-рекреационной зоне появится даже театр. По мнению специалистов, это однозначно повысит интерес путешественников к Алтайскому краю и Республике Алтай.

Взято отсюда