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На Блиновскую прямо в зале суда надели наручники

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На Блиновскую прямо в зале суда надели наручники

Организатора марафонов блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Замоскворецкий суд Москвы отправил в понедельник в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

“Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля”, – зачитал решение судья Артем Устинов.

После оглашения приговора Елену Блиновскую взяли под стражу в зале суда – на нее надели наручники. В прокуратуре Москвы позднее уточнили, что блогера после решения суда поместили в СИЗО-6.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова поделилась, что защита планирует обжаловать перевод клиентки в СИЗО.

“Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу”, – выразила свое мнение адвокат.

В свою очередь следователь в ходе прений в Замоскворецком суде сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста. В частности, невзирая на ограничения, блогер пригласила на предновогоднюю вечеринку 15 человек. Среди гостей был свидетель по ее уголовному делу.

Он добавил, что на вечеринке было много “дорогостоящих развлечений”, в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.

Ранее в тот же день Следственный комитет предъявил Блиновской два новых эпизода обвинения – о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Сама Блиновская, как сообщила Наталья Сальникова, не признала вину по двум новым эпизодам.

“В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение”, – сказала помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов и не собиралась “переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ”.

По версии следствия, Блиновская привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Только за 2019-2021 годы она не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

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Взято отсюда

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