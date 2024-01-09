Сергей Косенко Фото: inst/@sergey_kosenko *

Помимо уголовного дела, Косенко проверят на предмет соблюдения налогового законодательства. Находящегося за границей блогера могут выдать российским правоохранительным органам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Власти обратили внимание на мужчину после публикации видео, где он бросает двухмесячного сына в снег, сообщает пресс-служба СК России в Telegram-канале.

С просьбой принять меры к главе СК обратились представители госорганов и общественных институтов. Уголовное дело возбудят по факту совершения Косенко противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.

Напомним, блогер-миллионник Косенко бросил в сугроб своего двухмесячного сына Лео и опубликовал эти кадры на своей странице в соцсети. Ролик с младенцем был снят во время отдыха на курорте в Альпах. Многие подписчики возмутились такому поступку и призвали наказать мужчину.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда