На большей части Алтайского края продолжится похолодание

Один циклон 4 января ушёл на восток, но через Урал перебирается следующий.

А пока юг Западной Сибири занял небольшой, но очень холодный антициклон. По Алтайскому краю небольшой снег останется на юге, а по остальной территории с уменьшением облачности продолжится похолодание. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Дальнейшее похолодание. Температура -12…-17 °С, по северо-востоку до -22 °С, по юго-западу -7…-12 °С.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтая видео ,