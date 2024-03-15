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На большом воздушном шаре: воздухоплаватели пролетели от Барнаула до Бийска

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На большом воздушном шаре: воздухоплаватели пролетели от Барнаула до Бийска

Семья Ярцевых преодолела этот путь на максимально разрешенной высоте – 1800 метров

Воздухоплаватели Иван и Наталья Ярцевы решили преодолеть небольшое расстояние от Барнаула до Бийска на воздушном шаре, сообщает ВКонтакте “Катунь 24”.

Фото: Скриншот видео “Катунь 24”

13 марта семейная пара преодолела общее расстояние – 93 километра. Они поднялись в воздух около села Усть-Алейка Калманского района, и двигались на максимально разрешенной высоте 1800 метров.

– Сейчас у нас скорость 34 км/ч, направление четко 90 градусов, так, как нам и хотелось. Высота 1500 метров, на этой высоте мы и пойдем, потому что курс и скорость – то, что нужно. Впереди по горизонту облака, идем между Зональным и Троицким, – вел свой “репортаж” Иван.

Они отметили, что в таком полете интересно наблюдать не только за облаками, но и за жизнью лесных обитателей.

– В лесу много следов диких животных, целые тропы есть к небольшим проталинам на ручьях и мелким речушкам, – говорят ребята.

Им повезло с погодой, ветер был небольшим, как раз таким, который придает хорошую скорость.

Фото: Скриншот видео “Катунь 24”

– Лес между Обью и Бийской трассой достаточно продолжительный, нельзя сделать в нем посадку где угодно, так как машина подбора туда не доберется, –  отметили ребята.

Поэтому после 4,5 часов путешествия их встретили около села Восход Зонального района.

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Взято отсюда

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