На части российских заправок установили ограничение до 10 литров бензина на авто

Бензин, топливо, заправка Фото: unsplash.com

После вмешательства ФАС нарушители исправились, поэтому их не стали наказывать за попытку ограничения продажи топлива на заправках

В Челябинске Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пресекла ограничение продажи бензина потребителям на АЗС “дочки” ЛУКОЙЛа, сообщает “РБК”.

“По сообщениям средств массовой информации об ограничениях продажи топлива не более 10 литров на автозаправочных станциях “ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт” территориальный орган ФАС совместно с региональными органами власти провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании”, – заявили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики изучили данные по 40 автозаправкам в Челябинске и проанализировали сведения о запасах нефтепродуктов, которые еженедельно предоставляет “ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт”.

В ходе проверки специалисты не выявили снижение запасов топлива и сняли ограничение на продажу топлива потребителям.

Напомним, что до этого жители Челябинска пожаловались, что с конца сентября не могут купить бензин на АЗС ЛУКОЙЛа. По словам горожан, на трех заправках отсутствовали некоторые виды топлива, а на других разрешали заливать не больше 10 л в одну машину.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае работников станции судят за хищение 23 тонн дизельного топлива. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.

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