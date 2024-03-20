На что нужно обращать внимание при покупке яиц

Яйца считаются одним из самых популярных продуктов, однако сделать правильный выбор в магазине бывает не так просто. Есть несколько основных данных и характеристик, на которые следует обращать внимание при покупке яиц.

По стандартам на каждое яйцо, которое было произведено на птицефабрике, наносится соответствующая маркировка. Она состоит из букв и цифр, которые «штампуются» синим или красным цветом. Яйца подразделяются на категории, которые зависят от массы. Эта информация должна быть указана производителем не только на упаковке, но и на скорлупе.

— Простое правило гласит: чем больше цифра – тем меньше будет размер. Самые крупные яйца обозначаются буквами. Так, самые мелкие яйца весят от не более 44,9 гр., что соответствует 3-ей категории. Яйца покрупнее весят уже до 54,9 гр. – и это соответствует 2-й категории. Продукт 1-й категории будет весом до 64,9 гр., а очень крупные яйца — до 74,9 гр., они считаются отборными. К высшей категории относят яйца весом более 75 гр., — отмечают специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Буква «д» в маркировке будет означать, что продукт считается диетическим. Такие яйца нужно хранить при плюсовой температуре, а на их реализацию отводится всего не более недели. Этот продукт не относят к какому-то особому сорту, то есть это те же столовые яйца, отличие которых заключается в свежести.

Буква «с» на упаковке означает, что яйцо отнесено к категории столовых. Такой продукт реализуются в течение 25 дней с момента выработки, а в холодильнике их можно хранить почти до полугода.

От свежести яйца также будет зависеть, насколько легко его можно будет очистить. Диетические яйца, как правило, имеют очень маленькую воздушную прослойку под скорлупой, что осложняет их очищение независимо от времени варки. При этом столовые яйца успевают через поры скорлупы «забрать» больше воздуха, поэтому чистятся проще.

Часто производители яиц используют популярные маркетинговые ходы, в результате чего на упаковке появляются яркие надписи. По задумке, они должны свидетельствовать о каких-то дополнительных «вкусных» и «полезных» свойствах продукта – так называемые «яйца с йодом», «с витамином А» и другими «добавками».

— На самом деле это не означает, что дополнительные «присадки» и витамины добавляются прямо в сами яйца. Скорее всего, имеют место быть добавки в корм птицы, хотя яйца и в своем обычном состоянии довольно легко усваиваются человеческим организмом, — поясняют в Алтайском филиале Центра оценки качества зерна».

Сюда же можно отнести и еще один маркетинговый ход, который касается желтка яиц: на некоторых упаковках можно встретить указание, что продукт имеет «яркий желток». Цвет желтка куриного яйца напрямую зависит от рациона, которым питалась птица. Принято считать, что наиболее яркий желток получается у яиц деревенских «вольных» кур, а вот у особей с птицефабрик он обычно имеет светло-желтый цвет.

Также при выборе продукции в торговой точке можно заметить, что яйца имеют разный цвет скорлупы. На самом деле этот параметр никак не характеризует вкусовые и полезные свойства продукта и зависит только от конкретных особенностей самой курицы. Не имеет значения также и шероховатость или, наоборот, гладкость скорлупы. А вот проверить ее на наличие трещин и повреждений нужно обязательно. И отложить продукт в сторону, если он имеет механические повреждения.

В отделе токсикологических и радиологических исследований филиалов ФГБУ «Центр оценки качества зерна» для определения остаточного количества антибиотиков в куриных яйцах используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором, который позволяет получить высокоточный результат. Работы специалисты проводят на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Именно остаточное количество антибиотиков относительно иных показателей часто выявляют в данной категории продукции. Это означает, что сельхозпроизводитель не дождался выведения лечебных препаратов из организма птицы, прежде чем пустить продукцию в оборот.

Для покупателя регулярное употребление таких яиц может грозить появлением аллергии или расстройствами желудка. При этом на вкус или по цвету самостоятельно определить наличие антибиотика в продукте невозможно. Контроль качества и безопасности пищевой продукции в лаборатории выходит на первый план в вопросе продовольственной безопасности.

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Взято отсюда.

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