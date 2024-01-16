По словам очевидцев, на место прибыли пожарная машина и скорая помощь. Точные обстоятельства ДТП и участники устанавливаются

На Чуйском тракте в Троицком районе столкнулись две легковушки. Двое человек получили травмы разной степени тяжести, сообщают в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в 13.30 на 291-м км автодороги. Предварительно, водитель одной из машин выехал на встречку для обгона и столкнулся с машиной, двигающейся в другом направлении.

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, что из-за столкновения у одной из машин помялся капот и ее развернуло в сторону встречной полосы. Возле другой машины столпились люди.

По словам очевидцев, на место прибыли пожарная машина и скорая, говорится в сообщении Telegram-канала “Инцидент Барнаул”.

Ранее сообщалось, что на Алтае в Майминском районе произошло ДТП с участием грузовика. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Госпитализация ему не потребовалась.

Взято отсюда