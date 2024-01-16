На Чуйском тракте — жуткое ДТП: в лобовом столкновении пострадали два человека (фото)

Легковушка смялась так, что определить марку машины почти невозможно

Сегодня, 16 января, в Троицком районе Чуйского тракта в лобовом столкновении пострадали два человека. По предварительным данным, виновник ДТП выехал на встречку, чтобы совершить обгон, и влетел в другое авто.

В пресс-службе краевой Госавтоинспекции рассказали, что все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работали полиция и скорая. Все обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Накануне на трассе Бийск — Барнаул в массовом ДТП пострадали несколько человек. Одна из участниц аварии рассказывала свою версию событий — прочитать ее можно по ссылке.

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17.01.2024