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На Чуйском тракте камнепад сильно повредил дорожное полотно

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На Чуйском тракте камнепад сильно повредил дорожное полотно

По словам очевидцев, камнепад произошел возле с. Чибит в сторону с. Онгудай

На Чуйском тракте произошел сильный камнепад, в результате чего сильно повреждена дорога, проехать по ней невозможно, сообщает «Инцидент Горно-Алтайск». По словам очевидцев, это случилось возле села Чибит.

Сейчас транспортное сообщение с Улаганским и Кош-Агачским районом по Чуйскому тракту прекращено. По информации местных источников, повреждение произошло на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит.

Из-за камнепада одна полоса движения оказалась разрушена, а под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты. К месту происшествия направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор. Дорожным службам предстоит разобрать покрытие, а потом заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью.

Движение на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ закрыто для всех видов транспорта с 10.30. Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

   

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Взято отсюда

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