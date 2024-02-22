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На Чуйском тракте появились 19 дополнительных камер для фиксации нарушений

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На Чуйском тракте появились 19 дополнительных камер для фиксации нарушений

Фото: pixabay.com

В ближайшее время камеры на трассе начнут работать и фиксировать нарушения. Сейчас подходит к концу настройка комплексов

На Чуйском тракте установили 19 камер фотовидеофиксации. Сейчас в Алтайском крае действует более 190 таких комплексов для выявления нарушений ПДД, сообщает ” Алтайавтодор “.

Новые камеры установлены на самой трассе, вблизи Барнаула и на объездной дороге Бийска. Также дополнительные комплексы появились на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан: на Павловском тракте в районе Авиатора, за ним в сторону Павловска и на объездной дороге в обход райцентра.

Несколько комплексов были расположены около сел Рогозиха, Паново, в Романовском и Родинском районах, а также на одной из улиц Кулунды, по которой проходит федеральная трасса.

На трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан установили десять камер: в районе поселков Бельмесово и Калистратихи, в Алейском районе возле дачного поселка Солнечный и около села Урюпино. В Рубцовском районе камеры появились на Веселоярском тракте и в самом населенном пункте.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области установили камеры, которые фиксируют водителей с телефонами в руках. Нарушителей начали штрафовать за разговоры по смартфону и использование гаджета во время поездки.

Взято отсюда.

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