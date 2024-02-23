На Чуйском тракте появились 19 дополнительных камер фотовидеофиксации

Новые камеры установлены на самой трассе, вблизи Барнаула и на объездной дороге Бийска

На Чуйском тракте установили 19 камер фотовидеофиксации, сообщает “Толк” со ссылкой на “Алтайавтодор”. Сейчас в Алтайском крае действует более 190 таких комплексов.

Новые камеры установили на самой трассе, вблизи Барнаула и на объездной дороге Бийска. Кроме того, дополнительные комплексы появились на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан: на Павловском тракте в районе Авиатора, за ним в сторону Павловска и на объездной дороге в обход райцентра.

Несколько комплексов установили в Романовском и Родинском районах, около сёл Рогозиха, Паново, а также на одной из улиц Кулунды, по которой проходит федеральная трасса.

Также десять камер появились на трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан: в районе поселков Бельмесово и Калистратиха, в Алейском районе возле дачного поселка Солнечного и около села Урюпино. В Рубцовском районе камеры появились на Веселоярском тракте, а также в самом населенном пункте.

Камеры начнут работать и фиксировать нарушения в ближайшее время. Сейчас заканчивают настройку комплексов.

погода в москве , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда