Многоэтажка. Окно Фото: pixabay.com

Запертая в комнате на третьем этаже девочка занималась скалолазанием, поэтому хотела вырваться на свободу, спустившись до стене дома, однако этот план ей пришлось оставить

В Тынде Амурской области три школьницы от 16 до 18 лет заперли ученицу восьмого класса в комнате, сообщает “Лента.ру”.

Предположительно, девочки заманили жертву в квартиру под предлогом “вписки”. Сначала подруги делали вид, что веселились, однако позже начали предъявлять претензии младшей школьнице. Подругам не нравилось, что один из знакомых парней засматривается девочку.

В итоге школьницы запугали ученицу и насильно затолкали ее в комнату. После трех часов плена девочка решилась на побег. Подросток хотела по стене спуститься с третьего этажа, однако когда у нее не вышло, она просто прыгнула из окна.

В результате падения она сломала позвоночник. Пострадавшую госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы организованной группой.

Напомним, что этим летом на Урале женщина сбежала от насильника, который 14 лет продержал ее в плену. При этом мать мужчины помогала ему удерживать похищенную в заточении.

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