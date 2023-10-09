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На дне Балтики снова ЧП с газопроводом: Напряглись финны и эстонцы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Газопровод между Финляндией и Эстонией дал течь. Пишет Царьград.

На дне Балтийского моря снова происшествие с газопроводом. На этот раз что-то случилось с трубами, пролегающими по морскому дну между Финляндией и Эстонией.

“Восьмого октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до двух часов ночи заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами”, – сообщает новость пресс-служба финской компании-оператора газопровода.

Специалисты, зарегистрировав падение давления, решили, что речь может идти и о серьёзной утечке газа, да ещё и на морском дне. Во избежание весь газопровод принято решение закрыть.

И финская и эстонская компании сейчас выясняют, что случилось и имеет ли место утечка газа на дне Балтийского моря на самом деле.

Ни Финляндии, ни Эстонии перекрытие этого газопровода пока ничем не грозит, есть и другие его источники. Правда, более дорогие – с помощью танкеров и терминалов для сжиженного природного газа.

Фото: IMAGO/JUSSI NUKARI/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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