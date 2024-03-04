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На долю «Эвалар» пришлось 10% оборота БАД в e-commerce

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На долю «Эвалар» пришлось 10% оборота БАД в e-commerce

Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы

Исследовательская компания MoneyPlace проанализировала динамику категории БАД на крупнейших маркетплейсах Ozon и Wildberries за 2023 год. Соответствующий аналитический отчет опубликован на сайте исследовательской компании.

Как отмечают эксперты, совокупный оборот двух крупнейших торговых площадок превысил 16,7 млрд рублей. При этом Ozon укрепил свои позиции, как крупнейшая e‑comm площадка по продажам БАД с оборотом свыше 9,2 млрд рублей. Динамика категории БАД в 2023 году на Ozon составила +262% по отношению к 2022 году, тогда как на на Wildberries +98%.

Как отметила старший аналитик компании Moneyplace Евгения Смирнова, “Динамика роста маркетплейсов сохраняется. Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы. Также популярны комплексы для похудения и борьбы со стрессом. Лидером среди брендов на площадках Ozon и Wildberries стал «Эвалар», объем продаж которого составил более 1,75 млрд рублей, что составляет 10% всего оборота БАД на 2 указанных площадках”.

ТОП-10 брендов по суммарному обороту на Ozon и Wildberries

Бренд

Товары, шт

Ср. чек, руб

Продажи, шт

Оборот, руб

Эвалар

9 208

605

2 457 746

1 752 082 297

Maxler

6 159

1 469

949 138

1 392 011 383

GLS Pharmaceuticals

1 122

437

4 090 034

1 241 117 115

1WIN

487

554

2 130 163

1 188 958 006

Жизнивек

94

1 346

610 640

840 682 390

LeafToGo

113

785

905 408

722 294 543

Solgar

6 121

1 470

408 852

590 332 218

PWR Ultimate Power

187

599

807 685

512 257 710

Miopharm

300

321

851 812

384 288 353

Ветом

965

517

249 551

123 920 304

Директор по электронной коммерции ЗАО «Эвалар» Сергей Багдасарян, комментируя данные аналитиков, подчеркнул, что развитие продаж в e-comm находится в числе приоритетов компании: “В 2023 году мы сумели завоевать лидерство на крупнейших маркетплейсах страны. Это стало возможным благодаря выстроенной нами DTC-системе, в рамках которой мы самостоятельно осуществляем управление своими продажами на маркетплейсах”.

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Взято отсюда

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