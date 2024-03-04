На долю «Эвалар» пришлось 10% оборота БАД в e-commerce

Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы

Исследовательская компания MoneyPlace проанализировала динамику категории БАД на крупнейших маркетплейсах Ozon и Wildberries за 2023 год. Соответствующий аналитический отчет опубликован на сайте исследовательской компании.

Как отмечают эксперты, совокупный оборот двух крупнейших торговых площадок превысил 16,7 млрд рублей. При этом Ozon укрепил свои позиции, как крупнейшая e‑comm площадка по продажам БАД с оборотом свыше 9,2 млрд рублей. Динамика категории БАД в 2023 году на Ozon составила +262% по отношению к 2022 году, тогда как на на Wildberries +98%.

Как отметила старший аналитик компании Moneyplace Евгения Смирнова, “Динамика роста маркетплейсов сохраняется. Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы. Также популярны комплексы для похудения и борьбы со стрессом. Лидером среди брендов на площадках Ozon и Wildberries стал «Эвалар», объем продаж которого составил более 1,75 млрд рублей, что составляет 10% всего оборота БАД на 2 указанных площадках”.

ТОП-10 брендов по суммарному обороту на Ozon и Wildberries

Бренд Товары, шт Ср. чек, руб Продажи, шт Оборот, руб Эвалар 9 208 605 2 457 746 1 752 082 297 Maxler 6 159 1 469 949 138 1 392 011 383 GLS Pharmaceuticals 1 122 437 4 090 034 1 241 117 115 1WIN 487 554 2 130 163 1 188 958 006 Жизнивек 94 1 346 610 640 840 682 390 LeafToGo 113 785 905 408 722 294 543 Solgar 6 121 1 470 408 852 590 332 218 PWR Ultimate Power 187 599 807 685 512 257 710 Miopharm 300 321 851 812 384 288 353 Ветом 965 517 249 551 123 920 304

Директор по электронной коммерции ЗАО «Эвалар» Сергей Багдасарян, комментируя данные аналитиков, подчеркнул, что развитие продаж в e-comm находится в числе приоритетов компании: “В 2023 году мы сумели завоевать лидерство на крупнейших маркетплейсах страны. Это стало возможным благодаря выстроенной нами DTC-системе, в рамках которой мы самостоятельно осуществляем управление своими продажами на маркетплейсах”.

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