На долю «Эвалар» пришлось 10% оборота БАД в e-commerce

Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы
Исследовательская компания MoneyPlace проанализировала динамику категории БАД на крупнейших маркетплейсах Ozon и Wildberries за 2023 год. Соответствующий аналитический отчет опубликован на сайте исследовательской компании.
Как отмечают эксперты, совокупный оборот двух крупнейших торговых площадок превысил 16,7 млрд рублей. При этом Ozon укрепил свои позиции, как крупнейшая e‑comm площадка по продажам БАД с оборотом свыше 9,2 млрд рублей. Динамика категории БАД в 2023 году на Ozon составила +262% по отношению к 2022 году, тогда как на на Wildberries +98%.
Как отметила старший аналитик компании Moneyplace Евгения Смирнова, “Динамика роста маркетплейсов сохраняется. Наибольшим спросом пользуются БАД для укрепления иммунитета, в том числе витамин D3, Омега-3 и мультивитаминные комплексы. Также популярны комплексы для похудения и борьбы со стрессом. Лидером среди брендов на площадках Ozon и Wildberries стал «Эвалар», объем продаж которого составил более 1,75 млрд рублей, что составляет 10% всего оборота БАД на 2 указанных площадках”.
ТОП-10 брендов по суммарному обороту на Ozon и Wildberries
Бренд
Товары, шт
Ср. чек, руб
Продажи, шт
Оборот, руб
Эвалар
9 208
605
2 457 746
1 752 082 297
Maxler
6 159
1 469
949 138
1 392 011 383
GLS Pharmaceuticals
1 122
437
4 090 034
1 241 117 115
1WIN
487
554
2 130 163
1 188 958 006
Жизнивек
94
1 346
610 640
840 682 390
LeafToGo
113
785
905 408
722 294 543
Solgar
6 121
1 470
408 852
590 332 218
PWR Ultimate Power
187
599
807 685
512 257 710
Miopharm
300
321
851 812
384 288 353
Ветом
965
517
249 551
123 920 304
Директор по электронной коммерции ЗАО «Эвалар» Сергей Багдасарян, комментируя данные аналитиков, подчеркнул, что развитие продаж в e-comm находится в числе приоритетов компании: “В 2023 году мы сумели завоевать лидерство на крупнейших маркетплейсах страны. Это стало возможным благодаря выстроенной нами DTC-системе, в рамках которой мы самостоятельно осуществляем управление своими продажами на маркетплейсах”.
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