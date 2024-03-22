Такое решение принято на заседании городской комиссии КЧС по ситуации на доме проспект Строителей, 4, где ранее произошло обрушение части фасада.

Заседание провел глава города Барнаула Вячеслав Франк.

Участие в заседании комиссии приняли заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, районных администраций, управления по делам ГО и ЧС г.Барнаула, представители ресурсоснабжающих организаций, полиции и др.

Глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин сообщил, что получено заключение специализированной организации ООО «Спецсервис», согласно которому для обеспечения нормального функционирования здания необходимо проведение аварийно-восстановительного ремонта, угрозы обрушения здания нет.

Решением комиссии комитету жилищно-коммунального хозяйства поручено в течение пяти дней разработать проектно-сметной документации на аварийно-восстановительные работы поврежденных конструкций дома. После разработки ПСД приступить к проведению работ.

Оплату проводимых работ провести за счет средств резервного фонда администрации города.

Комитету по дорожному хозяйству и транспорту совместно с ГИБДД поручено обеспечить безопасное передвижение переходов и транспорта в зоне проведения аварийно-восстановительного ремонта.

Администрация Железнодорожного района обеспечит регулярный визуальный осмотр состояния строительных конструкций.

Ситуация находится на контроле в администрациях города и района.

Напомним, ранее в администрацию района поступило сообщение об обрушении гипсовых декоративных элементов фасада многоквартирного жилого дома по адресу пр. Строителей, 4.

В настоящее время место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов. Вверх по проспекту Строителей на 50 метров перенесена остановка «Аптека», для обеспечения безопасности движения дежурит экипаж ГИБДД. Вход в Детскую стоматологическую поликлинику №1 организован со стороны двора.

Взято отсюда