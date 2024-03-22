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На доме по проспекту Строителей, 4 проведут аварийно-восстановительный ремонт

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На доме по проспекту Строителей, 4 проведут аварийно-восстановительный ремонт

На доме по проспекту Строителей, 4 проведут аварийно-восстановительный ремонт

На доме по проспекту Строителей, 4 проведут аварийно-восстановительный ремонт

На доме по проспекту Строителей, 4 проведут аварийно-восстановительный ремонт

На доме по проспекту Строителей, 4 проведут аварийно-восстановительный ремонт

Такое решение принято на заседании городской комиссии КЧС по ситуации на доме проспект Строителей, 4, где ранее произошло обрушение части фасада.

Заседание провел глава города Барнаула Вячеслав Франк.

Участие в заседании комиссии приняли заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, районных администраций, управления по делам ГО и ЧС г.Барнаула, представители ресурсоснабжающих организаций, полиции и др.

Глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин сообщил, что получено заключение специализированной организации ООО «Спецсервис», согласно которому для обеспечения нормального функционирования здания необходимо проведение аварийно-восстановительного ремонта, угрозы обрушения здания нет.

Решением комиссии комитету жилищно-коммунального хозяйства поручено в течение пяти дней разработать проектно-сметной документации на аварийно-восстановительные работы поврежденных конструкций дома. После разработки ПСД приступить к проведению работ.

Оплату проводимых работ провести за счет средств резервного фонда администрации города.

Комитету по дорожному хозяйству и транспорту совместно с ГИБДД поручено обеспечить безопасное передвижение переходов и транспорта в зоне проведения аварийно-восстановительного ремонта.

Администрация Железнодорожного района обеспечит регулярный визуальный осмотр состояния строительных конструкций.

Ситуация находится на контроле в администрациях города и района.

Напомним, ранее в администрацию района поступило сообщение об обрушении гипсовых декоративных элементов фасада многоквартирного жилого дома по адресу пр. Строителей, 4.

В настоящее время место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов. Вверх по проспекту Строителей на 50 метров перенесена остановка «Аптека», для обеспечения безопасности движения дежурит экипаж ГИБДД. Вход в Детскую стоматологическую поликлинику №1 организован со стороны двора.

Взято отсюда

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